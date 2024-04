Dudu de Oliveira celebra trabalho como Mikhail em Reis — A Decadência: ‘Me sinto honrado’

Alto contraste

Dudu de Oliveira interpreta Mikhail na décima temporada de Reis, A Decadência (Divulgação/Vinicius Muhammad)

Mikhail alertou, repreendeu e aconselhou Salomão (Guilherme Dellorto) durante toda a nona temporada de Reis, A Sucessão, e continuará a acompanhar o rei de Israel na décima fase da trama, A Decadência, que estreia nesta segunda (22) na RECORD. Em entrevista ao site oficial, Dudu de Oliveira analisou a relação de seu personagem com o monarca e revelou o quanto está feliz por participar de mais uma parte da série.

“O Mikhail não passa a mão na cabeça do Salomão, ele fala a verdade, doa a quem doer. É necessário que o anjo o trate dessa forma para que ele entenda que não adianta mentir ou fugir. O rei pode até se auto enganar, mas ele não engana Deus”, explicou.

Para Dudu, a forma como o personagem se porta na trama é semelhante ao que ele vive fora do set. “Ele é muito objetivo e extremamente parecido comigo. Sou exatamente esse tipo de pessoa. A nona temporada [A Sucessão], em específico, respondeu muito à minha personalidade. Na troca do Mikhail com o Salomão, eu também pude mostrar um pouco do Dudu porque, na vida, costumo aconselhar meus amigos e eles me acham muito centrado. Tenho até que tomar cuidado para não ser sincero demais”.

Mikhail aconselhou o rei Salomão em A Sucessão (Divulgação/Seriella Productions)

Ainda sobre A Sucessão, o ator elencou a sequência que mais o marcou. “Teve uma cena em que o Salomão está muito revoltado e rasga as cortinas e joga os objetos pela janela. O Mikhail aparece e fala duras verdades para ele. Tudo o que foi dito me pegou bastante. Lembro até hoje: ‘Eu não quero ouvir as suas desculpas nem tão pouco as suas lamúrias’. Ele fala de um jeito que deixa o Salomão sem saber o que fazer”.

Dudu ainda confidenciou estar animado para a estreia da décima temporada. “Teremos a resolução de coisas que foram plantadas na nona. Estou muito curioso e ansioso para ver o desenrolar dessa trama, além de conhecer as novas tramas, personagens e cenários”.

Por fim, o ator falou sobre a importância de Mikhail para a série e para ele. “Saber que o meu personagem avançou tanto na trama me deixa feliz. O Mikhail tem uma relevância para a história. Me sinto muito honrado de poder viver esse papel que está sendo tão emblemático para a minha carreira”.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia nesta segunda (22), às 21h, na tela da RECORD. Enquanto isso, reveja todos os episódios da série no PlayPlus.com e acompanhe a edição especial com a trajetória de Salomão na emissora.

Veja sete motivos para acompanhar a edição especial da série Reis :

