Assista ao terceiro teaser de Reis — A Decadência Décima temporada da superprodução estreia no dia 22 de abril na RECORD

A Decadência estreia dia 22 de abril na RECORD (Reprodução/Instagram)

A autora da série Reis, Cristiane Cardoso, e o perfil oficial da Seriella Productions no Instagram publicaram o terceiro teaser da décima temporada da superprodução, A Decadência, que estreia no dia 22 de abril na RECORD.

“Já deu vontade de chorar. Por que Salomão?”, escreveu Cristiane.

O vídeo começa com um diálogo entre Salomão (Guilherme Dellorto) e Abisague (Barbara França), e segue exibindo a influência das mulheres estrangeiras para a decadência do rei de Israel, além da repreensão do anjo Mikhail (Dudu de Oliveira).

Veja o post da autora e da Seriella:

O protagonista Guilherme Dellorto também compartilhou a chamada com seus seguidores.

“Teaser da nossa nova temporada de Reis. Está demais! Aproveito aqui para agradecer a todos os profissionais que tornam esse produto possível. Não canso de dizer o quanto os admiro e o tanto de amor que recebo e tenho por todos. É muito bom estar com vocês todos os dias”, disse.

Confira:

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, acompanhe a edição especial na emissora e acesse o PlayPlus.com para assistir todos os episódios da série.

Veja sete motivos para acompanhar a edição especial da série Reis :

A edição especial da superprodução Reis será exibida a partir desta segunda-feira (18), na tela da RECORD. O público irá rever a história de Salomão (Guilherme Dellorto) em uma versão repleta de novidades. É uma oportunidade única para quem não acompanhou as temporadas anteriores ficar por dentro de tudo o que aconteceu na trama e entender a décima fase, A Decadência. E se você já assistiu, aproveite para esquentar a memória! A seguir, confira outros sete motivos para acompanhar todos os episódios!