Guilherme Dellorto comenta a relação de Salomão e Kéfira em Reis — A Decadência Ator conta como é o encontro com as esposas no episódio especial sobre a Festa dos Tabernáculos

Guilherme Dellorto comenta relação de Salomão e Kéfira (Reprodução/RECORD)

No episódio especial de Reis — A Decadência sobre a Festa dos Tabernáculos em Jerusalém, o público acompanhou Salomão (Guilherme Dellorto) se reerguendo após viver o luto da perda de Abisague (Barbara França). Além de voltar a encantar o povo com a sabedoria pela qual ficou famoso em Israel e outros reinos, Salomão se entregou ao amor por Kéfira (Letícia Peroni) e ensaiou uma reconciliação com Naamá (Ingrid Conte), ajudando-a a se reconectar com Deus.

Em entrevista ao site oficial, Guilherme Dellorto comentou a relação do rei de Israel com as duas esposas nesse momento da trama. Na série, Salomão conheceu Kéfira com a chegada do rei Hirão (Luiz Nicolau) a Jerusalém após encontrá-la em cima de uma árvore.

Encantado com a jovem, a sidônia chamou a atenção pela semelhança com Abisague.

“A Kéfira, em especial, tem o atributo de ser parecida com a Abisague. E [aparece] no momento em que ele está muito carente dessa pessoa. Sem dúvida, é o que a coloca em um lugar especial”, destacou Dellorto.

Durante a Festa dos Tabernáculos, Salomão se aproxima ainda mais de Kéfira e a beija pela primeira vez. O ator adiantou como se dará a relação: “Ela traz uma espontaneidade, essa alegria o conquista. A Kéfira se mantém em uma postura sempre muito leal”.

Guilherme Dellorto destaca reaproximação de Salomão e Naamá (Reprodução/RECORD)

No evento, outra esposa de Salomão, Naamá, se reaproxima do rei, com a ajuda de Roboão (Henrique Camargo), que busca a reconciliação dos pais.

“É a primeira reaproximação deles depois desse grande rompimento. Nesse momento, Salomão está muito conectado a Deus, próspero. E, afetuosamente, ele tenta trazer a Naamá para que ela, assim como ele, se reestabeleça e se reorganize”, ressaltou.

A amonita carrega uma culpa pela morte de Abisague, o que a levou a se aproximar de Mazaab (Juliane Trevisol) em busca de reconquistar Salomão. No entanto, ela acabou se afastando do amado e de Deus, deixando-a ainda mais machucada.

“Essa proximidade da afinidade com Deus faz com que eles fiquem mais entrosados”, revelou Dellorto.

Como Salomão vai lidar com tantas esposas? Descubra em Reis — A Decadência de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Internautas repercutem a morte de Abisague:

