Iano Salomão ressalta intenções de Sisaque: ‘Vai fundo para conseguir o que quer’ Ator adianta que as características do vilão vão ser aprofundadas nos novos episódios de Reis, A Decadência

Iano Salomão comenta intenções de Sisaque contra Salomão (Divulgação/Seriella Productions)

A partir do dia 22 de abril, Reis — A Decadência volta à tela da RECORD com a promessa de fortes emoções. Salomão (Guilherme Dellorto) terá que lidar com antigos inimigos, como Sisaque (Iano Salomão), cada vez mais poderoso no Egito e disposto a ampliar seu império.

Ao site oficial, Iano Salomão analisou como o faraó retorna aos novos episódios e destacou a construção do clima narrativo da superprodução.

“O Sisaque tem um objetivo maior que é fazer o Egito mais poderoso. Quando ele assumiu o poder, o Egito estava financeiramente muito mal. As ações dele são sempre em favor disso. O lance é como ele escolhe fazer isso, as ferramentas que usa”, adiantou o ator.

Iano prosseguiu e ressaltou as mudanças no personagem que o público poderá acompanhar na décima temporada:

“Ele fica mais poderoso e as características mais sublinhadas, sendo aprofundadas e amplificadas. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. [Isso] vai revelar o submundo da personalidade dele, que é muito ‘barra pesada’”.

As investidas de Sisaque contra Salomão prometem ser intensas e estratégicas, como afirmou o ator ao destacar o significado do encontro entre os soberanos no reino de Israel: “O jogo de xadrez dele fica mais arriscado. Ele joga mais alto, vai até Israel”.

Ao pensar na trajetória do faraó egípcio, Iano reforçou a construção da personalidade de Sisaque ao longo das diferentes fases da superprodução.

“A décima temporada é um resgate e um aprofundamento [de tudo o que foi visto] da nona e uma preparação para a décima primeira. É meio que uma fase de transição”.

Iano Salomão analisa trajetória de Sisaque (Divulgação/Seriella Productions)

O ator continuou sua análise: “O Sisaque é um personagem extremamente interessante, com muitas camadas. Ele joga pesado, dá um ‘xeque-mate’ atrás do outro. Ele vai fundo para conseguir o que quer”.

Com a proximidade da estreia, Iano ressaltou a dedicação de todos os envolvidos na superprodução:

“Tem muita gente talentosa. Os cenários e figurinos são maravilhosos, a iluminação é caprichada, a direção está cada vez mais dedicada a contar a história. Vai ser um sucesso ainda maior. Todo dia que venho para cá me surpreendo com uma coisa nova. Está cada vez mais bonito e fazemos com muito carinho para que o público curta e se emocione”.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na emissora. Reveja a história de Salomão na RECORD e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

