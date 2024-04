Sharam Diniz comenta expectativa para a estreia em Reis — A Decadência: ‘Muita gente vai se ver e sentir orgulho’

Alto contraste

Sharam Diniz comenta expectativa para estreia em Reis (Reprodução/Instagram)

A poucas horas da estreia de Reis — A Decadência na tela da RECORD, os fãs da série estão ansiosos por cada detalhe sobre Makeda, a rainha de Sabá. E, em entrevista exclusiva ao site oficial, Sharam Diniz contou como está a expectativa para ver as primeiras cenas da personagem na série.

“Honestamente, as expectativas foram superadas. Quero mostrar que realmente é possível se você se dedicar, acreditar que é capaz, se jogar e fazer, porque ninguém nasce sabendo. E talento sem disciplina não se desenvolve”, opinou a atriz.

Em um lugar almejado por tantos profissionais atualmente, Sharam quer se colocar como referência e dar orgulho a todos que a apoiam e torcem por ela.

“Minha expectativa é essa, de orgulhar o povo angolano e as pessoas que gostam de mim. Devemos, sim, ter inspirações e continuar sonhando, acreditando e focando nas pessoas que são inspiração e nos motivam a fazer e a ser melhor”, completou.

Sharam Diniz destaca força da amizade do núcleo de Sabá (Reprodução/Instagram)

Para dar vida a Makeda, Sharam está estudando desde o fim do ano passado e entrou no set no início do ano para gravar as primeiras cenas da personagem. Agora, ela revela algumas características da rainha.

“A Makeda é uma figura poderosa, etíope, sábia, justa e de um reino muito rico na época. Ela tem um grupo de amigas, que são suas damas de companhia. Com dez anos de idade, elas fizeram um pacto. Tal qual uma mulher contemporânea, a Makeda quer encontrar alguém que a proteja e não se sinta inseguro com sua beleza, nem com sua inteligência ou sabedoria. Alguém que não se sinta inferior e, ao mesmo tempo, que seja um parceiro de vida”, destacou.

Na trama de A Decadência, o público vai conhecer as amigas de Makeda, interpretadas por Ana Isabela Godinho (Dandara), Angélica Pimenta (Abayomi), Bruna Inocencio (Kieza) e Natállia Lorran (Paleza).

E para demonstrar a cumplicidade entre elas, Sharam e as demais atrizes se prepararam juntas para construir laços de amizade.

“Parece que a gente já se conhecia bem antes de trabalharmos juntas. A preparação ajudou a criar esse vínculo mais forte. Quando estamos no set é uma energia muito deliciosa, não tem ego, é uma questão de maturidade, estamos conscientes de que somos uma equipe. Se o time brilhar, todo mundo ganha. O público vai ver que cada uma tem uma característica que a difere da outra, mas que acaba por complementar esse quinteto. É tudo abordado de uma forma leve e divertida”, apontou.

Sharam Diniz celebra estreia em Reis (Reprodução/Instagram)

Ao interpretar a representante de um reino rico e poderoso, Sharam aproveitou para reforçar que a riqueza vai além das questões materiais em Reis:

“Vai ter muita gente que vai se ver e sentir orgulho. Nos dias de hoje, é comum focar muito no dinheiro, mas a riqueza não está só nas coisas materiais. Somos ricos pela família e núcleo de amigos que temos, porque quando estamos na pior é que descobrimos quem está ao nosso lado. Então, a riqueza vai muito além dos trajes e figurinos que vamos mostrar, mas da sinergia e cumplicidade que existe entre nós”.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na emissora. Reveja a história de Salomão na RECORD e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Atores escolhem as cenas mais desafiadoras da superprodução:

