Mharessa irá interpretar Ana na décima primeira temporada de Reis, A Divisão

Entrevistas |Bianca Godoi, do site oficial

Mharessa se prepara para viver sua segunda personagem na superprodução Reis (Arquivo Pessoal)

Mharessa irá interpretar Ana na décima primeira temporada da série Reis, A Divisão, após viver Ainoã na quarta fase da trama, A Escolha. Em entrevista ao site oficial, a atriz contou como tem sido seu retorno à superprodução e revelou o quanto está ansiosa para apresentar a nova personagem ao público.

“Estou muito feliz, adoro trabalhar na RECORD, é um lugar em que realmente me sinto em casa. Muitos atores da minha temporada, a quarta [A Escolha], estão comigo nessa também [A Divisão]. Tem sido bem gostoso a descoberta de uma nova personagem dentro dessa história de Reis”.

A atriz iniciou a preparação para interpretar Ana há pouco, mas já consegue identificar os desafios que virão pela frente. “É uma imersão no que a personagem vai enfrentar. São cenas muito intensas que eu, como Mharessa, nunca vivi. Então, tem sido um processo muito importante, essa descoberta da minha Ana, de tudo o que ela carrega, do que é e do que ainda vai ser. Tem sido bem especial mesmo”.

Mharessa também já gravou algumas cenas iniciais de Ana na trama. “É um momento de conhecimento, de entender o set, o cenário e os personagens. Já consegui sentir a atmosfera de gravação, que é tão gostosa, e [também pude] me conectar um pouco mais com os diretores e os atores”.

A atriz ainda adiantou algumas características de sua nova personagem em Reis: “É uma mulher à frente de seu tempo e muito certa do que quer e de quem é”.

Sobre a estreia de A Divisão, Mharessa garantiu: “Tenho certeza que essa vai ser uma grande temporada e uma importante personagem para mim. A Ana já tem um espaço especial no meu coração”.

Reis, A Divisão, estreia nesta terça (21), às 21h, com melhores momentos aos sábados, no mesmo horário. Para rever todos os episódios, é só acessar o PlayPlus.com.