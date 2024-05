Marcelo Filho e Ana Júlia Cestaro comentam sumiço do bebê de Joiada e Néftis em Reis — A Decadência

Alto contraste

A+

A-

Marcelo Filho e Ana Júlia Cestaro comentam drama do sumiço dos bebês (Divulgação/Seriella Productions)

A décima temporada de Reis, A Decadência, começou intensa. Após a morte de Abisague (Barbara França), o público acompanhou o sequestro dos bebês em Jerusalém. E o sumiço de Gade, filho de Joiada (Marcelo Filho) e Néftis (Ana Júlia Cestaro), trouxe para os atores sequências carregadas de drama e emoção.

Em entrevista ao site oficial, Marcelo Filho e Ana Júlia Cestaro contaram como se prepararam para viver esse momento forte dos personagens na trama da série e ressaltaram a importância da parceria na hora de gravar a sequência dos episódios.

Marcelo comparou a intensidade da cena com o momento em que Joiada encarou a morte de Benaia (Angelo Coimbra) na nona temporada.

“Foi uma cena em que estudei e me preparei muito. Se na outra sequência [morte do Benaia] tinha um desespero de um filho perdendo o pai, nessa agora sou eu desesperado com a chance de perder um filho”.





Ana Júlia Cestaro buscou se concentrar bastante antes da gravação (Divulgação/Seriella Productions)

Ana Júlia concordou com o parceiro de cena: “É um momento da personagem que nunca teve antes. Foi desafiador fazer essa sequência. Vai mostrar um lado da Néftis muito forte e acho que o público vai se emocionar, foi muito bonito gravar”.

Na sequência, o sumiço dos bebês acontece de forma repentina e leva caos e desespero a Jerusalém. Desolado, Joiada tenta descobrir a todo custo o que aconteceu até a desconfiança do sequestro recair sobre os amonitas.

O momento em que Salomão (Guilherme Dellorto) vai até a casa de Joiada prestar apoio mostra o casal desesperançoso e com medo do que pode ocorrer com o filho. É quando o capitão do exército desaba, devastado com o sumiço de Gade.

Marcelo Filho destaca preparação para a cena (Divulgação/Seriella Productions)

“Gosto muito desse tipo de cena, que pede um movimento emocional muito grande porque eu preciso me preparar, entender o que eu posso usar para me potencializar emocionalmente e chegar de uma forma realista nesse lugar. É um envolvimento que não é só na sequência, é todo um trabalho de casa, de entendimento do que está acontecendo para na hora do set deixar acontecer, só viver”, destacou Marcelo.

Antes de gravar a cena, Ana Júlia tirou um momento para se concentrar e contou com o auxílio de Suzana Abranches, preparadora de elenco da série, para chegar na emoção que a sequência pedia.

“A gente conversou muito porque passamos por várias situações na vida que podemos colocar na cena depois. Nunca tive um filho, então foi uma construção muito grande ali. É o trabalho do ator. E foi forte, a Suzana estava ali comigo e a todo momento me perguntava se eu queria alguma coisa”.

Acompanhe o casal Joiada e Néftis em Reis — A Decadência de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.