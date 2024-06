Vitor Novello comenta transformação de Jeroboão em Reis: ‘Confunde o poder’

Alto contraste

Vitor Novello comenta transformação de Jeroboão em A Divisão (Divulgação/Seriella Productions)

Depois de assumir como rei do norte de Israel, Jeroboão (Vitor Novello) começou a deixar mais explícito outros aspectos da sua personalidade em Reis — A Divisão. Com medo de perder poder e enfraquecer seu reino, tomou atitudes questionáveis em relação a fé das pessoas.

A transformação de Jeroboão na reta final da décima primeira temporada foi comentada por Vitor Novello em entrevista ao site oficial, que observou os momentos finais do personagem. Na fase mais madura, Marcelo Valle assumiu a coroa e a responsabilidade de dar continuidade na trama do rei.

“Ele confundiu o poder dado a ele com os seus próprios méritos, e ficou arrogante. Ele fechou os olhos para os avisos do Profeta Aías (Paulo Gabriel) e começou a achar que o que ele faz é certo”, ressaltou o ator.

Na trama, Jeroboão se sentiu ameaçado e, com medo de perder o poder, impediu que o povo do norte descesse para o sul para fazer as ofertas no templo e decidiu dar a festa dos filhos de Israel, além de ficar mais agressivo com o filho e a esposa.

O rei do norte também propôs a construção dos bezerros de ouro em Dã e Betel, indo de contra aos ensinamentos e se distanciando de Deus.

Vitor Novello destaca que Jeroboão fica mais agressivo, inclusive com o filho (Divulgação/Seriella Productions)

Na passagem de tempo, Vitor Novello deu lugar a Marcelo Valle, que assumiu a versão madura de Jeroboão.

“Ele chegou bem rancoroso porque já viveu muitas dores ao longo da vida. Ele está mais duro com os servos e com o reino como um todo. É interessante ver essa trajetória, essa mudança. Nesse período, acredito que o Jeroboão foi sucumbindo ao rancor, se tornando uma pessoa mais pesada e distante da fé”, refletiu o ator.

Vitor já havia participado de um mesmo projeto com Marcelo quando ainda era ator mirim e celebrou o reencontro, apesar da mistura de sentimentos com a despedida da série.

“O Marcelo é um ator que sempre acompanhei desde pequeno, inclusive trabalhamos juntos quando eu era criança. Foi legal encontrá-lo novamente. Ele chegou muito disponível, querendo saber de mim [sobre o personagem]. Claro que dá uma tristeza de ver o trabalho que foi tão importante para mim e durou tanto tempo, acabando, mas o Jeroboão vai estar em boas mãos. Foi um prazer construir um personagem junto”.

