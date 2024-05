Willian Mello define Semaías em Reis — A Divisão: ‘Fonte de amor’

Alto contraste

Willian Mello é Semaías em Reis — A Divisão (Reprodução/Record)

Após participar de Gênesis (2021), Willian Mello estreia como Semaías na décima primeira temporada de Reis, A Divisão. “Fiquei muito contente, me sinto em casa na RECORD. É a emissora que me abraçou ao longo da minha carreira, é como se estivesse com a minha família de verdade. Sou muito bem tratado aqui, foi mais uma vitória voltar para cá com o Semaías, um personagem tão lindo, que enriquece minha vida com a personalidade dele”, garantiu o ator em entrevista ao site oficial.

Willian está encantado com Semaías, que é um profeta e levita na trama de A Divisão.

“Ele é uma fonte de amor e me traz paz interior. Aí [também] vem uma grande responsabilidade por representar uma pessoa tão importante na época em que viveu”, afirmou.

O ator aproveitou para dar mais detalhes do personagem e do que o público pode esperar dele nos novos episódios: “O Semaías é um mensageiro divino, é um profeta, o que implica que ele tinha uma conexão direta e profunda com Deus. Ele é um pacificador também”.

Na série, Semaías é irmão de Ido, interpretado por Thiago Piacentini, e nos bastidores os atores se tornaram grandes amigos, o que ajudou em cena.

“Ele me trouxe uma relação muito legal. Tenho um irmão mais velho e o jeito do Thiago é muito parecido com o dele. Então, o carinho que tenho pelo meu irmão, trouxe para ele. E foi recíproco. É o primeiro projeto dele na casa, então me sinto com mais essa responsabilidade de estar com ele, de instruir”, confidenciou Willian.

Ao falar de Thiago, ele não poupou elogios ao colega de set: “Ele é muito observador e aberto também para essas dicas. Nos respeitamos muito e construímos uma amizade”.

Willian Mello destaca preparação para viver Semaías em Reis (Thiago Bellini/Divulgação)

Já sobre os personagens, Semaías e Ido parecem ter o mesmo objetivo, mas o caminho deles deve ser diferente.

“Ido se espelha muito no irmão. Ele sabe que o Semaías é diferente, é um escolhido de Deus. Ele quer seguir os passos do irmão, mas eles têm personalidades diferentes. O ido é um pouco mais ansioso. O Semaías tem uma serenidade maior, o vejo como uma pessoa mais madura do que a própria idade dele. É uma relação muito bonita”, destacou Willian.

Para o ator, entrar em um projeto de sucesso em andamento traz mais responsabilidade no sentido de elevar ainda mais a história que é contada. “Não é só a responsabilidade de dar continuidade, mas também de tentar trazer algo a mais para o produto que estamos fazendo”, confidenciou.

E na preparação para viver Semaías, Willian tem o auxílio de Suzana Abranches, uma das preparadoras de elenco da superprodução, que segundo ele “traz informações riquíssimas, de um ponto de vista delicado e sensível. Essa proteção que traz me deixa mais seguro de quem ele é”.

Animado com a nova temporada, Willian está à espera dos novos episódios da série: “É o projeto que tenho mais expectativa para assistir. Estou ansioso para ver no ar”.

Acompanhe a jornada de Semaías em Reis — A Divisão de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.