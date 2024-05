Sharam Diniz e Guilherme Dellorto comentam chegada de Makeda em Jerusalém na série Reis

Alto contraste

Sharam Diniz comenta chegada de Makeda em Jerusalém (Divulgação/Seriella Productions)

Uma visita ilustre chegou a Jerusalém e ao reino de Salomão (Guilherme Dellorto): Makeda (Sharam Diniz), a Rainha de Sabá. No episódio especial de Reis — A Decadência, o público viu pela primeira vez o rosto da soberana após ter vislumbrado apenas detalhes de seu sorriso e figurino. Makeda é uma mulher solteira, linda, intrigante e misteriosa. Tudo sobre ela revela sofisticação e refinamento.

O fato de a Rainha de Sabá nunca deixar seu reino para visitar nenhuma outra nação desperta ainda mais curiosidades entre os monarcas, que tudo o que sabem dela são apenas rumores.

Ao site oficial, Sharam Diniz e Guilherme Dellorto comentam o significado da chegada de comitiva de Sabá a Jerusalém e como a dinâmica entre os dois promete impactar a trama da décima temporada da superprodução.

“Politicamente, significa o ápice da importância que Israel ocupa. O reino está muito consolidado e respeitado, mas a visita da Makeda sela esse momento de reconhecimento dos outros povos, da grandiosidade de Israel”, destacou Dellorto.

Na série, ao convidar reis da região para a inauguração da Casa do Bosque do Líbano, Salomão resolve chamar a Rainha de Sabá e, para despertar ainda mais a curiosidade da monarca, ousa e envia um convite diferenciado.

No entanto, as damas de companhia de Makeda é quem vão à festa com presentes especiais do reino, como especiarias até então encontradas apenas em Sabá.

Durante alguns anos, Makeda recebeu papiros com os escritos de Salomão, e por esse motivo decidiu ir a Jerusalém conhecer o rei que lhe despertou tamanha curiosidade com sua sabedoria.

“A Makeda menciona, no primeiro encontro, que um dos papiros mexeu com ela, pois se identificou com aquilo, mas também achou uma ‘afronta’. Daí [decidiu] ir a Jerusalém conhecer esse homem, porque até então, todo mundo a paparicava”, comenta Sharam Diniz.

Guilherme Dellorto explica importância da chegada da Rainha de Sabá (Divulgação/Seriella Productions)

No episódio especial, Salomão encontra Makeda na Casa do Bosque do Líbano após ser avisado sobre a comitiva de Sabá, e logo se encanta com a beleza da Rainha de Sabá.

Para Dellorto, há uma curiosidade mútua entre eles, Makeda está curiosa para conhecer a sabedoria de Salomão por tudo que leu e ouviu falar sobre ele e Deus. E, do lado dele, há todo um fascínio por essa mulher misteriosa que nunca havia saído de Sabá para visitar outras nações.

“Eles já têm essa admiração e quando se encontram percebem afinidades sobre diferentes assuntos e se encantam”, completou o ator.

Sharam concordou com a visão de Dellorto: “Acredito que ela se apaixona pela inteligência e sabedoria dele, pela forma de ele pensar. A Makeda vai até Jerusalém para tentar perceber se ele realmente é tudo isso”, explica.

O que vai acontecer com Salomão e Makeda? Descubra em Reis — A Decadência de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Internautas repercutem a estreia da temporada:

