Priscila Ubba comenta aborto de Nebset em Reis: ‘Uma das cenas mais fortes que gravei’ Egípcia perdeu o bebê, fruto do adultério com Sisaque (Iano Salomão), na décima temporada da superprodução

Nebset perdeu o bebê após sofrer uma agressão de Sisaque em Reis (Divulgação/Seriella Productions)

Nebset sofreu um aborto em Reis — A Decadência após ser agredida por Sisaque (Iano Salomão) em sua própria casa. O faraó, verdadeiro pai do bebê, tentou abusar sexualmente da egípcia após a gravidez dela ser anunciada por Salomão (Guilherme Dellorto) na inauguração da Casa do Líbano. Em entrevista ao site oficial, Priscila Ubba comentou a difícil sequência e explicou as inseguranças da personagem com a gestação.

“Salomão chamou vários reis e o faraó para essa festa em Israel. Quando o Sisaque vê a Nebset grávida, ele sabe que o filho é dele e a pressiona. Na casa dela, acontece mais uma agressão. A personagem, que está grávida de quatro meses, começa a sentir muitas dores. As amigas até conseguem tirá-la daquela situação e o Sisaque vai embora, mas ainda assim ela perde o bebê”, contou.

A atriz considera a perda do bebê uma das sequências mais desafiadoras de Nebset na trama. “Foi fortíssimo porque é uma situação muito delicada. Pensar em uma agressão nesse momento, durante a gestação, é impactante. Posso dizer que foi uma das cenas mais fortes que gravei durante a décima temporada [A Decadência]”, disse Priscila.

Gravidez

Nebset convenceu Salomão de que o filho era dele (Divulgação/Seriella Productions)

Na nona temporada de Reis, A Sucessão, o público acompanhou o incômodo de Nebset por não conseguir dar um herdeiro a Salomão. A egípcia, então, fez um acordo com Sisaque: ela convenceria o rei de Israel a ajudar o Egito financeiramente desde que o faraó a engravidasse.

A gravidez da personagem foi revelada na décima fase da trama, A Decadência, mas um novo problema surgiu, pois Nebset precisava se deitar com Salomão para que o rei acreditasse que o filho era dele.

“De certa forma, a Nebset ficou um pouco desesperada com a situação. Por mais que ela queria um filho, a personagem sentiu receio por não ter tido nenhum contato com o Salomão. Então, ela encontrou uma estratégia e mudou o penteado para conquistar o rei, a fim de irem para o leito. Quando ela anuncia a gravidez, o Salomão realmente acredita que o filho é dele e fica superfeliz”, relembrou a atriz.

Parceria

Priscila Ubba comenta cenas marcantes de Nebset em Reis (Divulgação/Seriella Productions)

Priscila ainda fez questão de ressaltar o quanto a parceria com Guilherme Dellorto e também com Iano Salomão foi fundamental para o resultado das cenas. “Sou muito privilegiada e sortuda por ter grandes parceiros que agregam ao meu trabalho. Só tenho a agradecê-los. Os meninos são incríveis e a décima temporada está muito emocionante”.

Salomão irá descobrir que Nebset estava grávida de Sisaque? Continue acompanhando a décima temporada de Reis, A Decadência. A série vai ao ar na RECORD de segunda a sexta-feira, às 21h. Os melhores momentos da semana são exibidos aos sábados no mesmo horário. Para assistir aos episódios na íntegra, é só acessar o PlayPlus.com.

