Guilherme Dellorto exibe novo figurino de Salomão em Reis — A Decadência

Público acompanha nova fase de Salomão em A Decadência (Reprodução/Instagram)

Com a estreia de Reis — A Decadência, Guilherme Dellorto compartilhou no Instagram um dos novos figurinos do rei Salomão com o público. “Que presente foi dar vida a ele. Quanta coisa em um só personagem”, escreveu.

Cristiane Cardoso, autora da série, comentou: “Aprendi muito com ele”. Paloma Bernardi, que deu vida a Bateseba, disse: “Arrebenta”. Miguel Coelho, intérprete de Jônatas e Mefibosete na trama, elogiou o amigo: “Fenômeno”.

Confira os registros:

Acompanhe a trajetória de Salomão na décima temporada de Reis, A Decadência. A série vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na RECORD.

Internautas repercutem a estreia de Reis — A Decadência :

A morte de Abisague (Barbara França), a tentativa de Rezom (Nando Rodrigues) em sacrificar Roboão (Henrique Camargo), o incêndio na vinha de Naamá (Ingrid Conte) e o sumiço dos bebês de Jerusalém marcaram a estreia da décima temporada da superprodução Reis, A Decadência, exibida nesta segunda (22) na RECORD. Os fãs da série acompanharam cada detalhe do episódio e repercutiram os momentos marcantes. A seguir, veja os comentários do público!