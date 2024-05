Guilherme Dellorto e Nando Rodrigues treinam luta de Salomão e Rezom na série Reis; assista ao vídeo exclusivo

Alto contraste

Nando Rodrigues e Guilherme Dellorto treinam luta nos bastidores da série (Gabriel Alberto/R7)

Em uma sequência de tirar o fôlego, os fãs de Reis — A Decadência acompanharam mais um confronto entre Salomão (Guilherme Dellorto) e Rezom (Nando Rodrigues).

O vilão interrompeu o clima de amor entre o rei de Israel e Naamá (Ingrid Conte) para provocar os dois e semear a discórdia entre o casal, ao insinuar que teve algo com a amonita.

Irritado com as provocações, Salomão parte para cima de Rezom e os dois trocam socos, com o rei de Israel levando a pior. E para preparar a luta cheia de adrenalina entre os personagens, Guilherme Dellorto e Nando Rodrigues treinaram a coreografia em workshops de luta no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions.

Ao site oficial, os atores destacaram a importância do treinamento para o sucesso da sequência.

“É fundamental para a segurança. É como em uma cena [tradicional], temos que entender qual a movimentação que fazemos na marcação [do diretor]. O workshop nos ajuda a ficar à vontade e a dar um [efeito] real”, ressaltou Dellorto.

Nando concordou com o colega e completou: “Faz com que tenhamos domínio do que vai acontecer. Nada do que fizemos em cena será diferente do que preparamos aqui. É muito mais seguro para quem está na sequência, enriquece”.

Assista ao vídeo exclusivo com o workshop dos atores:

Essa rivalidade vai ter fim? Descubra em Reis — A Decadência de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Internautas repercutem estreia da temporada:

