Entrevistas |Gabriel Alberto, do site oficial

Guilherme Acrízio grava participação em Reis — A Decadência: ‘Fascinado’ Ator, que interpreta Ezer na décima temporada da série, destaca a integração do elenco e a estrutura internacional da produção

Guilherme Acrízio grava participação em Reis (Sergio Baia/Divulgação)

O exército sírio de Rezom (Nando Rodrigues) ganhou um novo membro em Reis — A Decadência. O ator Guilherme Acrízio estreia na superprodução como o soldado Ezer. Em entrevista ao site oficial, ele revela como se preparou para o desafio e conta o segredo para conciliar a atuação com a já consolidada carreira de DJ.

“Me dediquei bastante aos estudos nos últimos três, quatro anos. Estou colhendo os frutos e estão aparecendo boas oportunidades”, destacou.

Guilherme veio de Mato Grosso em 2008 para tentar a carreira de ator no Rio de Janeiro, mas foi na produção de eventos e na performance como DJ onde se consolidou primeiramente. “Fazendo o que gosto tudo flui melhor”, garantiu.

O ator aproveitou para compartilhar um pouco da rotina do soldado Ezer: “Ele passa as informações sobre Salomão (Guilherme Dellorto), Naamá (Ingrid Conte) e tudo o que Rezom precisa saber”. Na décima temporada, Rezom está disposto a provar que é mais forte e poderoso que o rei de Israel e, para isso, passa a fazer alianças com inimigos em comum de Salomão, principalmente após se entregar a Nergal em um ritual.

Mais estratégico e articulado, o sírio não mede esforços para atingir Israel e voltar a ter Naamá junto dele.

Guilherme não escondeu a empolgação de estrear na nova casa: “É a primeira vez que gravo aqui na RECORD. Estou muito feliz de estar aqui”, completou o ator.

Guilherme Acrízio é Ezer em Reis (Arquivo Pessoal)

Ele também garantiu que não é difícil conciliar as duas carreiras: “Por incrível que pareça, é mais normal do que se pode imaginar. Aqui no Brasil vejo poucos artistas fazendo esse caminho de várias profissões, mas lá fora tenho vários amigos que seguem assim”.

Gravando a décima temporada de Reis, Guilherme está encantado com o clima da superprodução. “Estou fascinado com a estrutura e o elenco bem afinado. Que geração [de atores]! A produção é de primeira. Você assiste e vê a qualidade da fotografia e do roteiro. Estou em uma megaprodução, internacional”, concluiu.

A décima temporada de Reis, A Decadência, vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Você também pode rever todos os episódios da série no PlayPlus.com.

