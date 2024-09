Fernando Roncato relembra caracterização como Baasa em Reis - A Divisão Ator publicou fotos com alguns figurinos do personagem nas redes sociais Reis|Do R7 07/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h00 ) ‌



Fernando Roncato relembra caracterização como Baasa em Reis, A Divisão

Quem aí está com saudade de ver Fernando Roncato como Baasa em Reis? O ator publicou algumas fotos vestido como o personagem no Instagram e relembrou a caracterização como um dos homens do exército de Jeroboão (Vitor Novello/Marcelo Valle), na décima primeira temporada de Reis, A Divisão.

Confira:

As imagens receberam diversos elogios dos colegas de elenco e dos fãs. “Grande parceiro”, elogiou Vitor Novello. “Brabo demais”, comentou Rômulo Weber, o Jeús da série. A ex-namorada e também atriz, Dani Suzuki, deixou um coração em uma das publicações.

A décima segunda temporada de Reis, A Emboscada, estreia em 2025 na RECORD e já está disponível no Univer Vídeo. Para rever a décima primeira fase da trama, A Divisão, é só acessar o PlayPlus.com.