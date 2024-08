Karen Marinho resgata trajetória de Amália e Semaías em Reis: ‘História muito bonita’ Casal enfrentou diversos desafios até se casarem na décima primeira temporada da série Reis|Bianca Godoi, do site oficial 21/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Karen Marinho interpreta Amália na superprodução Reis Divulgação/Seriella Productions

Amália se apaixonou por Semaías (Willian Mello) em Reis — A Divisão e percorreu um longo caminho até se casar com o levita. Em entrevista ao site oficial, Karen Marinho relembrou a trajetória surpreendente do casal.

Na décima primeira temporada da trama, o levita demorou a perceber o interesse da jovem, mas aos poucos também se encantou por ela. “O diferencial desse casal é que o interesse veio totalmente da Amália porque o Semaías estava tão focado nos trabalhos do Templo que esqueceu desse campo da vida. Considero bonita essa atitude da personagem, de dar o primeiro passo e deixar claro seus sentimentos. Até o pai dela, o Asafe (Renato Rabelo), deu uma ajudinha. Ele era muito parceiro e percebeu logo de cara que a filha estava apaixonada. E o Semaías foi meio ‘lentinho’ também, não vou negar, porque ela deixou tudo muito claro e ele parece que não entendia”.

Após o longo noivado dos dois, o pai da israelita morreu e ela foi obrigada a partir de Jerusalém. “Depois que eles estão noivos, o Semaías não dá o próximo passo [casamento] por causa do sumiço do irmão dele, o Ido (Thiago Piacentini). E com a morte do Asafe, a Amália não poderia ficar ali sozinha, ou ela se casava ou voltava a morar com os irmãos. Como casar não era uma possibilidade, os dois se distanciaram”.

Três anos se passaram até o casal finalmente se reencontrar durante a invasão de Sisaque (Iano Salomão) a Jerusalém. “A Amália voltou no meio de uma guerra e foi atingida por uma flecha de fogo, e justamente o Semaías que a salvou. E ali eles decidem se casar. É muito bonita essa história. Realmente era para eles ficarem juntos”.

Karen contou como foram as gravações da sequência de ação permeada pelo amor do casal. “Foi uma cena muito importante para a Amália e para o Semaías. Tivemos a direção do Guga Sander, que apesar de ter sido muito cuidadoso com a questão da segurança, porque era fogo de verdade, ele não deixou isso ser o mais importante. Ele nos pediu para focarmos no reencontro dos dois, independentemente de ter flecha, pessoas correndo e um monte de coisas acontecendo, e foi muito categórico nos detalhes dos dois se abraçando e se reconectando depois de tantos anos. Foi muito bacana a gravação, me diverti muito”.

Confira:

A atriz também fez questão de elogiar seu parceiro de trabalho Willian Mello, intérprete de Semaías. “Nunca tinha trabalhado com ele na RECORD. Nos conhecemos rapidamente nos bastidores, em um dia de caracterização, e no dia seguinte já gravamos juntos. Temos uma parceria incrível, ele é um grande amigo e um ator incrível. Foi realmente um encontro de vida. O Willian é um cara muito profissional e dedicado, assim como eu, e juntos vestimos a camisa pela obra e pelos personagens. Não poderiam ter escolhido um par melhor. Estou muito feliz de contracenar com ele e tem sido ótimo”.

Karen Marinho analisa trajetória de Amália na superprodução Divulgação/Seriella Productions

Acesse o PlayPlus.com para rever a história de Amália e Semaías na décima primeira temporada de Reis, A Divisão. Os episódios da décima segunda fase da trama, A Emboscada, já estão disponíveis no Univer Vídeo.