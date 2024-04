|Do R7

Amanda Orestes e Bruna Trevisan vão ser Basemate e Tafate em Reis — A Decadência Atrizes assumem as personagens de Joana Freymuller e Oli Bela na nova temporada da série

Bruna Trevisan e Amanda Orestes entram para o elenco de Reis Bruna Trevisan e Amanda Orestes entram para o elenco de Reis (Reprodução/Instagram)

Os fãs de Reis vão conhecer novos atores e atrizes na décima temporada da série, intitulada A Decadência. Amanda Orestes e Bruna Trevisan vão interpretar as irmãs Basemate e Tafate na juventude, substituindo as fofuras Joana Freymuller e Oli Bela, como as filhas de Abisague (Barbara França) e Salomão (Guilherme Dellorto).

E em publicação feita no Instagram, as atrizes mostraram que a preparação está um sucesso e já estão em pura sintonia. Nos registros, é possível ver Amanda e Bruna interagindo nos bastidores da superprodução.

“A cara do pai”, brincou Guilherme Dellorto, responsável por viver o rei Salomão na série. Henrique Camargo, o Roboão, deu as boas-vindas também: “Oi, irmãs”.

Confira a publicação:

Não perca a décima temporada de Reis, A Decadência, em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, reveja todos os episódios da série no PlayPlus.com.

