Amanda Orestes registra primeira gravação na cidade cenográfica de Reis — A Decadência

Amanda Orestes é Basemate na série Reis Amanda Orestes é Basemate na série Reis (Reprodução/Instagram)

Amanda Orestes está encantada com Reis — A Decadência e seus cenários. A atriz, que vai viver Basemate na próxima temporada, mostrou detalhes da primeira vez gravando na cidade cenográfica da série.

No post feito no seu Instagram oficial, Amanda publicou alguns registros que fazem parte do dia a dia do elenco da superprodução.

Detalhes da rotina de Amanda Detalhes da rotina de Amanda (Reprodução/Instagram)

Nos novos episódios, que serão exibidos a partir de abril, o público vai descobrir o que aconteceu com os personagens após o final tenso da nona temporada. Além disso, os fãs da série vão acompanhar a chegada de Salomão (Guilherme Dellorto) ao apogeu, com novos cenários e figurinos exuberantes, como prometeu o diretor-geral de Reis, Rudi Lagemann , o Foguinho.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

