Atores de Reis posam juntos nos bastidores: 'Noturna concluída'

Atores celebram mais um dia de trabalho em Reis Atores celebram mais um dia de trabalho em Reis (Reprodução/Instagram)

Marcelo Filho, o Joiada de Reis — A Decadência, compartilhou com os seguidores do Instagram um clique ao lado dos amigos de série. Na imagem, é possível ver o ator no camarim com Guilherme Dellorto (Salomão), João Fenerich (Adonirão) e Vicente Tuchinski (Zabude).

“Noturna concluída”, escreveu Marcelo.

A série volta em abril na RECORD A série volta em abril na RECORD (Reprodução/Instagram)

Na décima temporada, o público vai descobrir o que aconteceu com os personagens após o final tenso da nona fase. Além disso, os fãs da série vão acompanhar a chegada de Salomão (Guilherme Dellorto) ao apogeu, com novos cenários e figurinos exuberantes.

Reis, A Decadência estreia no dia 22 de abril na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Elenco da série destaca as cenas mais intensas:

