Autora da série Reis conta que se emocionou com prévia do primeiro episódio de A Decadência: "Chorei" Cristiane Cardoso afirmou que, na décima temporada da trama, Salomão (Guilherme Dellorto) permitirá práticas pagãs em Israel

Cristiane Cardoso concede entrevista exclusiva Cristiane Cardoso concede entrevista exclusiva (DEMETRIO KOCH/DIVULGAÇÃO)

O site oficial de Reis acompanhou a entrevista exclusiva de Cristiane Cardoso ao jornalismo da RECORD. Durante a conversa, a autora da superprodução garantiu que a estreia da décima temporada, A Decadência, no dia 22 de abril na emissora, irá impactar o público.

"O primeiro episódio já revela o problema principal da décima [temporada], porque nós temos um acontecimento com o Rezom [Nando Rodrigues]. Acontece algo em Damasco que vai dar início ao que vai acontecer dali em diante", explicou.

Segundo Cristiane, as práticas pagãs chegarão a Israel em A Decadência com a permissão de Salomão (Guilherme Dellorto). "Até agora, acompanhamos as esposas de Salomão querendo sacrificar e fazer rituais [para os deuses pagãos] e ele não deixava. Na décima, vamos ver gradualmente Salomão cedendo. Os acontecimentos do início da décima temporada já darão uma noção do que virá pela frente".

A autora ainda confidenciou ter se emocionado ao assistir uma prévia da estreia da décima temporada. "Eu assisti ao primeiro episódio, offline, e já chorei. Nem estava terminado, faltavam algumas cenas, mas eu chorei. Imagina só ele finalizado. Está emocionante".

Assista ao segundo teaser de Reis — A Decadência:

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre a décima temporada de Reis, A Decadência, continue acompanhando o site oficial. A partir de 18 de março, reveja a história de Salomão na RECORD com uma novidade especial. E no dia 22 de abril, não perca a estreia da nova fase da superprodução. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

Elenco de Reis relembra momentos marcantes dos personagens:

