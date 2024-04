Autora de Reis comenta chegada da Rainha de Sabá em A Decadência

|Do R7

Alto contraste

A+

A-

Rainha de Sabá chega na décima temporada Rainha de Sabá chega na décima temporada

A Rainha de Sabá, também conhecida como Makeda, será interpretada pela atriz luso-angolana Sharam Diniz e promete ser o ápice da décima temporada de Reis, A Decadência, que estreia no dia 22 de abril na RECORD.

A autora da superprodução, Cristiane Cardoso, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalismo da emissora e comentou a chegada triunfal da personagem na nova fase da trama.

"Será retratado de uma forma bem especial, tanto é que nós só vamos ver o rosto da Rainha de Sabá quando Salomão [Guilherme Dellorto] ver. Queremos dar a ela esse destaque. Quando o rei a ver pela primeira vez, nós também ficaremos encantados", garantiu.

Segundo Cristiane, a Rainha de Sabá é diferente de todas as mulheres estrangeiras que Salomão já conheceu. "A Makeda mexe com o rei porque ela é estrangeira, mas, ao contrário das mulheres dele, se impressiona muito com Deus. Além disso, a Rainha de Sabá é uma mulher inteligente, elegante e discreta".

Continua após a publicidade

Para saber mais sobre a Rainha de Sabá, continue acompanhando o site oficial e não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD. A partir de 18 de março, reveja a história de Salomão na emissora com uma novidade especial. Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

Elenco de Reis relembra momentos marcantes dos personagens:

" gallery_id="658354a01df97b69b30024c2" url_iframe_gallery="recordtv.r7.com/reis/novidades/autora-de-reis-comenta-chegada-da-rainha-de-saba-em-a-decadencia-27032024"]