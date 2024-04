Autora de Reis comenta os próximos passos de Salomão: "Vai partir mais corações"

Alto contraste

Autora comenta trajetória de Salomão Autora comenta trajetória de Salomão (Divulgação/Seriella Productions)

Em abril, os fãs de Reis vão acompanhar a continuação da trajetória de Salomão (Guilherme Dellorto) em A Decadência, décima temporada da série.

Em publicação feita no seu Instagram oficial, a autora da superprodução, Cristiane Cardoso, destacou o desafio de escrever a história do rei de Israel e a relação com as esposas estrangeiras que corromperam a sua fé.

“Antes de contar uma história, você precisa saber o seu final para então escrevê-la com o norte certo, construir o personagem para que ele chegue lá de forma natural… Por isso, a história de Salomão foi tão difícil escrever, pois o final dele é completamente diferente do início”, escreveu a autora, que adiantou um pouco do que vem por aí nos novos episódios.

“Nosso protagonista da próxima temporada da série Reis vai partir mais corações, mas quem vai sofrer mais será Deus. E o que será dessas esposas estrangeiras que conseguiram tudo dele, até corromper a sua fé? Será que alguma delas vai nos surpreender e servir a Deus? E quanto ao homem mais sábio do mundo, será que as repreensões de Mikhail serão o suficiente para ele tomar juízo?”, completou.

Veja a publicação:

Confira o teaser da décima temporada da série:

Não perca a décima temporada de Reis, A Decadência, em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

Relembre os episódios especiais de A Consequência e A Sucessão:

