Autora de Reis compartilha ensinamento de Davi a Tamar: ‘História incrível’

Davi (Petrônio Gontijo) incentiva Tamar (Esther De Oliveira) a buscar força em Deus

A autora de Reis, Cristiane Cardoso, relembrou uma cena marcante entre Davi (Petrônio Gontijo) e sua filha, Tamar (Esther De Oliveira), que emocionou o público na oitava temporada da superprodução, A Consequência.

No trecho, o rei explica para a princesa que ser forte é uma escolha, mas isso não significa que as pessoas são fortes a todo momento. Por isso, é importante buscar forças em Deus.

“Tamar passou por um abuso que a deixou parada no tempo, sem perspectiva de futuro, pois todos ficaram sabendo, e várias tragédias familiares aconteceram depois. No entanto, seu pai, o rei Davi, também enfrentou muitas provações e, com suas próprias reações a todo tipo de dor, ensinou a Tamar o que é viver pela fé. A história incrível dos dois está na temporada oito da série Reis”, escreveu Cristiane.

A atriz Adriana Prado comentou no post da autora: “Linda lembrança dessa passagem”. Uma seguidora afirmou: “Muito forte, é exatamente isso”. Outra internauta disse: “Mensagem valiosa”.

Confira:

Acesse o PlayPlus.com para rever a história de Tamar na oitava temporada da superprodução Reis, A Consequência. A décima segunda fase da trama, A Emboscada, está disponível no Univer Vídeo.

Relembre os ensinamentos de cada reinado da superprodução Reis :

