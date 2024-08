Autora de Reis divulga abertura de A Emboscada; assista Décima segunda temporada da série estreia dia 16 no Univer Vídeo e vai mostrar o reinado de Abias, vivido por Gabriel Vivan Novidades|Do R7 15/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2024 - 02h00 ) ‌



Gabriel Vivan volta a viver Abias em Reis — A Emboscada Divulgação/Seriella Productions

A Emboscada, décima segunda temporada de Reis, estreia no Univer Vídeo nesta sexta (16). Nos novos episódios o público vai acompanhar o reinado de Abias, interpretado por Gabriel Vivan.

Em seu perfil oficial, a autora da série, Cristiane Cardoso, divulgou com exclusividade a abertura da nova temporada. No vídeo, alguns personagens ganham destaque além de Abias, como Jeús (Rômulo Weber), Ana (Mharessa), Maaca (Juliana Knust), Jeroboão (Marcelo Valle), Onri (Victor Sparapane), Siloé (Jéssika Alves), Baasa (Fernando Roncato) e as crianças Asa (Miguel Moro) e Elias (Flávio Bisneto).

Assista ao vídeo:

Reis — A Emboscada estreia dia 16 no Univer Vídeo. Enquanto isso, aproveite para rever todos os episódios no PlayPlus.com.