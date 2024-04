|Do R7

Autora de Reis faz novas revelações sobre a décima temporada, A Decadência Em entrevista exclusiva ao jornalismo da RECORD, Cristiane Cardoso contou o que o público pode esperar da próxima fase da série, que estreia no dia 22 de abril

Cristiane Cardoso concede entrevista exclusiva Cristiane Cardoso concede entrevista exclusiva (Demetrio Koch/DIVULGAÇÃO)

Após a divulgação do novo teaser e do pôster oficial da décima temporada, A Decadência, a autora de Reis, Cristiane Cardoso, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalismo da RECORD sobre a nova fase da superprodução, que estreia no dia 22 de abril na emissora.

A matéria completa vai ao ar em breve, mas o site oficial da série acompanhou o bate-papo e reuniu algumas informações surpreendentes sobre essa etapa da trama.

Durante a conversa, Cristiane explicou a escolha do nome da décima temporada. "Decadência de Israel, de Salomão [interpretado por Guilherme Dellorto] e a influência das práticas que vieram com as mulheres estrangeiras".

A Bíblia relata, em I Reis 11:4, versículo tema do pôster oficial de A Decadência, que as esposas estrangeiras de Salomão lhe perverteram o coração. Segundo a autora, a décima temporada irá retratar essa parte da história do rei de Israel de forma surpreendente.

Autora da superprodução Reis comenta décima temporada da trama, A Decadência Autora da superprodução Reis comenta décima temporada da trama, A Decadência (Demetrio Koch/DIVULGAÇÃO)

"Salomão amou as mulheres e quando a pessoa ama, ela quer fazer as vontades do outro e agradá-lo. As esposas dele queriam servir seus deuses, ele, então, levantou altares para os deuses delas [em Israel]. Nisso, desagradou a Deus. Na décima temporada, veremos Salomão amando e querendo todas, e fazendo a vontade delas".

Além disso, Cristiane também deu alguns spoilers do que o público vai acompanhar. "Veremos muitas novidades, como surpresas na relação dele com a Naamá [interpretada por Ingrid Conte]. Também vamos conhecer as novas esposas de Salomão e a Rainha de Sabá [Makeda, interpretada por Sharam Diniz], que é o ápice da história nessa temporada".

Rainha de Sabá mudará a história de Salomão em Reis — A Decadência:

Veja o post da autora:

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre a décima temporada de Reis, A Decadência, continue acompanhando o site oficial. A partir de 18 de março, reveja a história de Salomão na RECORD com uma novidade especial. E no dia 22 de abril, não perca a estreia da nova fase da superprodução. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

share Com exclusividade ao site oficial, Guilherme Dellorto, Marcelo Arnal, Mario Bregieira, Nando Rodrigues, Ricky Tavares, Thiago Amaral e Vitor Novello apontaram as cenas mais desafiadoras que gravaram em Reis. Confira a lista a seguir!