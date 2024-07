Novidades |Do R7

Autora de Reis reflete com cena de Semaías em A Divisão Levita revelou seu sofrimento por ver Joela (Letícia Medina) se perder e confessou entender como Deus se sente

Alto contraste

A+

A-

Em Reis, Semaías sofre por ver Joela longe de Deus Divulgação/Seriella Productions

Nos últimos episódios da décima primeira temporada de Reis, A Divisão, Semaías (Willian Mello) orou a Deus e revelou seu sofrimento por ver sua filha, Joela (Letícia Medina), se perder. O levita ainda confessou entender como Deus se sente quando um filho se afasta D’Ele.

A autora da superprodução, Cristiane Cardoso, compartilhou o trecho em seu perfil oficial no Instagram e refletiu: “Quantas vezes passamos por situações que nos revelam como Deus se sente...”.

Karen Marinho, intérprete de Amália na trama, comentou: “Impactante”.

Já uma seguidora contou: “Me emocionei muito com esse momento e aprendi uma grande lição”. Outra escreveu: “Essa temporada me surpreendeu”. E mais uma disse: “Essa cena foi muito forte e me fez refletir”.

Relembre:

Reveja a cena de A Divisão e todas as temporadas da superprodução Reis no PlayPlus.com.