Autora de Reis reflete com encontro de Mikhail e Deanne na nona temporada, A Sucessão Anjo aconselhou a israelita a se aproximar de Deus, mas a jovem não entendeu o amor d'Ele para com ela naquele momento

Allana Lopes interpretou Deanne na série Reis Allana Lopes interpretou Deanne na série Reis (Divulgação/Seriella Productions)

Na nona temporada de Reis, A Sucessão, Mikhail (Dudu de Oliveira) aconselhou Deanne (Allana Lopes) a se aproximar de Deus, mas a israelita disse não ter nenhuma oferta para Ele. O anjo, então, afirmou que ela tinha a própria vida. Mais uma vez, a jovem questionou o anjo.

No Instagram, a autora da série, Cristiane Cardoso, relembrou o diálogo e refletiu: "Mikhail encontra com Deanne, que não entende o amor de Deus para com ela, assim como a maioria que se afastou ou sempre viveu longe d'Ele. No entanto, o amor d'Ele permanece, esperando pelo dia que será aceito".

Atores de Reis elencam suas cenas favoritas na série:

share O que não faltou em nove temporadas de Reis foi emoção! Por isso, o site oficial conversou com Roberto Birindelli (Samuel), Dudu Pelizzari (Abner), Maiara Walsh (Abigail) e Paloma Bernardi (Bateseba) para saber quais foram as suas cenas favoritas ao longo da trama. Vamos relembrar momentos marcantes da série? Confira a seguir!