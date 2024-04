Autora de Reis reflete com fala de Zadoque na nona temporada da série, A Sucessão

Cirillo Luna recebeu uma difícil tarefa do site oficial: elencar as cenas marcantes de Davi na série Reis. O ator citou sete momentos do rei de Israel na trama, mas deixou claro que todas as sequências do monarca, durante as quatro temporadas em que esteve no papel, foram especiais. "Todas são muito significativas para mim", revelou. Confira!