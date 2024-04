|Do R7

Autora de Reis relembra cinco temporadas da série com vídeo emocionante Parte do elenco e os fãs da superprodução da RECORD se comoveram ao rever cenas marcantes da trama

Cristiane Cardoso relembra história dos reis de Israel Cristiane Cardoso relembra história dos reis de Israel (Blad Meneghel/RECORD e Edu Moraes/RECORD)

A autora de Reis, Cristiane Cardoso, relembrou as cinco primeiras temporadas da série com um vídeo para lá de especial. "Que história", escreveu no Instagram.

Cirillo Luna, que deu vida ao rei Davi na trama, comentou: "Que emoção rever tudo isso".

Thiago Amaral, intérprete de Micael e Benaia, disse: "Feliz por ter ajudado a contar essa história".

Os fãs também reagiram à publicação: "Que saudades!", disse uma seguidora. "Amo essa série. Aprendi muito com cada episódio", afirmou outro. "Estou na expectativa para a nova temporada", revelou mais um.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios da série.

Atores de Reis elencam suas cenas favoritas na série:

share O que não faltou em nove temporadas de Reis foi emoção! Por isso, o site oficial conversou com Roberto Birindelli (Samuel), Dudu Pelizzari (Abner), Maiara Walsh (Abigail) e Paloma Bernardi (Bateseba) para saber quais foram as suas cenas favoritas ao longo da trama. Vamos relembrar momentos marcantes da série? Confira a seguir!