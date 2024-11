Autora de Reis relembra sofrimento de Amália e Semaías em A Divisão: ‘Não deve ter sido fácil’ Público acompanhou a angústia do casal por ver sua única filha, Joela (Letícia Medina), se afastar de Deus na décima primeira temporada da série Novidades|Do R7 10/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/11/2024 - 02h00 ) twitter

Amália implorou para que a filha voltasse para casa e para Deus Divulgação/Seriella Productions

Na décima primeira temporada de Reis, A Divisão, o público acompanhou o sofrimento de Amália (Karen Marinho) e Semaías (Willian Mello) por ver sua única filha, Joela (Letícia Medina), se afastar de Deus.

No Instagram, a autora da série, Cristiane Cardoso, relembrou um diálogo entre o casal e analisou:

“Não deve ter sido nada fácil para os profetas e sacerdotes de Deus que viveram na época em que os reis de Judá se desviaram de Deus e caíram na idolatria, pois, além de expor a nação a práticas contrárias à Palavra de Deus, ainda as promoviam para que todos fizessem o mesmo. Situação semelhante à dos dias atuais em quase toda nação. O profeta Semaías e sua esposa sofreram muito com as consequências disso em sua única filha, Joela”.

Karen Marinho, a Amália, comentou no post: “Essa cena foi uma das mais difíceis de segurar a emoção! Tão forte e tão necessária para passar a mensagem para tantas famílias. Que sorte fazer parte disso. Obrigada, Deus”.

Willian Mello, o Semaías, também escreveu: “Amo essa cena. Mais um aprendizado para a vida”.

Relembre:

Acesse o PlayPlus.com para rever a história de Amália e Semaías na décima primeira temporada da superprodução Reis, A Divisão. A décima segunda fase da trama, A Emboscada, está disponível no Univer Vídeo.

Relembre os ensinamentos de cada reinado da superprodução Reis :

