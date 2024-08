Autora de Reis revela que A Emboscada foi a temporada mais difícil de escrever Cristiane Cardoso respondeu às perguntas dos seguidores nas redes sociais e contou alguns desafios enfrentados por ela ao desenvolver décima segunda fase da trama Novidades|Do R7 28/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 02h00 ) ‌



Décima segunda temporada de Reis, A Emboscada, estreia em 2025 na RECORD

Cristiane Cardoso revelou que a décima segunda temporada de Reis, A Emboscada, foi a mais difícil de escrever. No Instagram, a autora respondeu às perguntas dos seguidores e contou alguns desafios enfrentados por ela ao desenvolver essa fase da série, que estreia em 2025, na RECORD, e já disponível no Univer Vídeo (plataforma de streaming que oferece vídeos baseados em princípios cristãos, motivacionais e apropriados para toda a família).

Confira:

Cristiane Cardoso responde às perguntas dos fãs de Reis sobre os desafios de escrever a décima segunda temporada

Ao ser questionada sobre o personagem mais difícil de ser escrito, Cristiane não elencou apenas um: “Essa temporada exigiu mais que todas as anteriores, justamente por isso... os personagens são bem mais complexos”.

Já sobre o momento mais desafiador da temporada, a autora escolheu “o plot twist”. No entanto, apesar de explicar o significado do termo, que é usado para definir as reviravoltas inesperadas da trama, Cristiane Cardoso fez mistério e não deu mais detalhes sobre quais seriam os momentos de mudança da história.

A décima segunda temporada de Reis, A Emboscada, estreia em 2025 na RECORD e já está disponível no Univer Vídeo.