Bernardo Busnello compartilha registros dos bastidores de Reis Ator interpretou Atai na décima primeira temporada da trama, A Divisão Novidades|Do R7 09/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/12/2024 - 02h00 )

Bernardo Busnello compartilha álbum de fotos em preto e branco com os bastidores de Reis Reprodução/Instagram

Bernardo Busnello compartilhou com seus seguidores do Instagram algumas fotos do set de filmagens de Reis. O ator interpretou Atai, um dos príncipes de Judá, filho de Roboão (Heitor Martinez) e Maaca (Juliana Knust) e irmão de Abias (Gabriel Vivan), na décima primeira temporada da série, A Divisão.

As fotos em preto e branco mostram um pouco dos bastidores da superprodução e foram elogiadas pelos colegas de elenco nas redes sociais.

Confira:

“Só fotão” elogiou Rômulo Weber, que vive Jeús, seu irmão na trama. “Você é o melhor. Te amo tanto! Amo o que a gente faz”, declarou Mharessa, namorada do ator que também participou da série como Ana. “Se emoldurasse cada uma, compraria todas!”, escreveu o parceiro de cena Gabriel Vivan.

A décima segunda temporada de Reis, A Emboscada, estreia em 2025 na RECORD e já está disponível no Univer Vídeo. Acesse o PlayPlus.com para rever todas as temporadas da superprodução.