Bianka Fernandes posa ao lado de Rômulo Weber nos bastidores de Reis Atriz que interpreta Maalate brincou sobre a trama dos personagens na décima primeira temporada da série, A Divisão Novidades|Do R7 14/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/11/2024 - 02h00 )

Bianka Fernandes posa com Rômulo Weber nos bastidores de Reis, A Divisão Reprodução/Instagram

Bianka Fernandes, que interpreta Maalate na décima primeira temporada de Reis , A Divisão, compartilhou um registro nos bastidores das gravações ao lado de Rômulo Weber, que vive seu filho, Jeús.

A atriz aparece ao lado do primogênito, que está sentado no trono do reino. Na legenda da publicação no Instagram, Bianka brincou sobre o futuro dos personagens. “Seria esse o sonho de Maalate e do Jeús ou você acha que o que é justo realmente vai acontecer?”, escreveu.

Confira a publicação:

“Lindos demais!”, comentou Gabriel Vivan, que interpreta Abias. “Privilégios de primogênito”, brincou Diogo Tarré, que vive Zaã, irmão caçula de Jeús na história.

A décima segunda temporada de Reis , A Emboscada, estreia em 2025 na RECORD e já está disponível no Univer Vídeo.