Bruno Ahmed compartilha lembrança da primeira temporada de Reis Ator interpretou o príncipe filisteu Alemér na série e publicou foto nas redes sociais ao lado de Bruno Suzano Novidades|Do R7 17/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 17/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruno Ahmed e Bruno Suzano nos bastidores da primeira temporada de Reis Reprodução/Instagram

Bruno Ahmed compartilhou uma lembrança da primeira temporada de Reis nas redes sociais. O ator interpretou o príncipe filisteu Alemér na série e apareceu ao lado de Bruno Suzano, que viveu o personagem Lessér, seu irmão na trama.

Na legenda da publicação no Instagram, Bruno Ahmed escreveu: “Irmão de tela, irmão de palco, irmão para vida. Salve essa fera, uma honra contracenar contigo. Sigamos!”. A postagem recebeu alguns comentários de fãs da superprodução e de colegas de elenco.

Confira:

“Saudade meu parceiro”, escreveu Bruno Suzano. “Queridaço”, comentou Caetano O’maihlan que também participou da primeira fase da superprodução.

Reveja todas as temporadas da série no PlayPlus.com. Os episódios de Reis — A Emboscada estão disponíveis no Univer Vídeo.