Diogo Tarré relembra primeira cena dos filhos de Roboão em Reis Príncipes chegaram à trama na reta final da décima primeira temporada da série Novidades|Do R7 01/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/09/2024 - 02h00 ) ‌



Diogo Tarré relembra chegada dos filhos de Roboão a Reis Reprodução/Instagram

Em A Divisão, décima primeira temporada de Reis, o público conheceu os príncipes de Judá e filhos de Roboão (Heitor Martinez) após uma passagem de tempo. No Instagram, Diogo Tarré, que interpreta o caçula Zaã publicou registros da primeira cena de todos os atores juntos. Na trama, o rei Roboão dá uma festa para os filhos no barco e anuncia quem será o sucessor do trono.

Nas imagens, é possível ver o clima de descontração entre os intérpretes dos filhos de Maaca (Juliana Knust) e Maalate (Bianka Fernandes), apesar dos conflitos na temporada. Além de Diogo, Gabriel Vivan (Abias), Rômulo Weber (Jeús), Rafael Gualandi (Samarias), Eike Duarte (Ziza), Bernardo Busnello (Atai) e Arthur Guterres (Selomite).

Confira a publicação:

A décima segunda temporada de Reis, A Emboscada, estreia em 2025 na RECORD e já está disponível no Univer Vídeo.