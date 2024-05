‘Diversos talentos se uniram para criar algo especial’, conta Mike sobre a música tema de Salomão e Makeda em Reis Clipe com single será lançado com tecnologia de ponta, logo após o episódio de A Decadência

Sharam Diniz é Makeda e Guilherme Dellorto interpreta Salomão em Reis — A Decadência (Divulgação/Seriella Productions)

Na noite desta quinta-feira (9) será lançado o novo single e clipe do cantor Mike: Era Tão Real, música tema de Salomão (Guilherme Dellorto) e Makeda (Sharam Diniz) em Reis – A Decadência. Gravado com requintes de uma superprodução e tecnologia de ponta, o vídeo conta com 125 m² de painéis de led 100% digitais de altíssima resolução, desenvolvidos para o cinema e usados em produções hollywoodianas.

Imagens 12k feitas com câmeras Venice II e lentes Zeisse, além de elementos hiper-realistas em 3D estão presentes no clipe da canção romântica que faz parte da trilha sonora da série Reis: A Decadência e ilustra o amor entre Salomão e a rainha Makeda.

Com melodia envolvente e uma letra sensível escrita por Cristiane Cardoso, Nicole Garcez e Daniel Figueiredo, Era Tão Real narra a bela história de amor entre os personagens. A cena irá ao ar hoje no episódio da série, na RECORD, às 21 horas, logo após o Jornal da Record. “Trouxemos vários elementos da série para o clipe. Então a gente colocou elementos de arte e de cenário. Trabalhar com o Mike foi bem especial. Senti que além de cantar e performar, quando precisava de uma cena mais calma, ele fazia perfeitamente. Quando a gente precisava explodir, ele também explodiu! Entregou muito nesse clipe e surpreendeu a todos no estúdio e, com certeza, vai surpreender a todos”, conclui Marioo, diretor do videoclipe.

Mike já interpretou outras canções como No Poço Te Encontrei, trilha de Os Dez Mandamentos; Um Novo Lugar e Quando Um Amigo Me Ajudou, da novela Jesus. A canção promete tocar os corações de quem já viveu romances inesquecíveis. “Foi uma experiência incrível fazer parte deste projeto onde diversos talentos se uniram para criar algo tão especial que tocará o coração das pessoas. Apesar dos desafios, a jornada foi gratificante e com propósito. A música nos une, e a letra certamente emocionará. O videoclipe está incrível, e estou muito orgulhoso da equipe. Sou grato por ter feito parte de Era Tão Real e espero que todos apreciem”, afirma o cantor.

O clipe oficial estará no canal do cantor Mike, no YouTube, após a exibição do episódio de Reis. A canção, produzida e distribuída pela MJC Music, já está disponível em todas as plataformas de áudio.

