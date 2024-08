Eike Duarte posa com Juliana Knust e Heitor Martinez nos bastidores de Reis Ator chegou à superprodução na décima primeira temporada, A Divisão Novidades|Do R7 27/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2024 - 02h00 ) ‌



Eike Duarte posa com Heitor Martinez e Juliana Knust nos bastidores Reprodução/Instagram

Eike Duarte chegou a Reis em A Divisão, décima primeira temporada da série. Na superprodução, o ator dá vida a Ziza, um dos príncipes filho de Maaca (Juliana Knust) e Roboão (Heitor Martinez).

No seu perfil oficial, Eike compartilhou com os seguidores registros ao lado dos veteranos.

“Papai e mamãe da ficção”, escreveu.

Na trama, o público acompanhou os conflitos entre os filhos de Maaca e Maalate (Bianka Fernandes) e a escolha do rei de Judá por Abias (Gabriel Vivan) para ser o sucessor do trono. Será que a briga pela coroa vai se intensificar em A Emboscada, já disponível no Univer Vídeo?

Veja a publicação:

A jornada de Ziza continua em Reis — A Emboscada, que já está disponível no Univer Vídeo. Para rever todos os episódios das temporadas anteriores, é só acessar o PlayPlus.com.