Elenco de Reis curte tarde musical nos bastidores da superprodução Atores aproveitam para interagir e se divertir no intervalo das gravações

Os fãs de Reis adoram descobrir o que o elenco da série costuma fazer entre uma cena e outra. E se não estão estudando e se preparando para entrar no set, os atores aproveitam para relaxar e estreitar laços.

Em vídeo publicado no stories do Instagram, é possível ver um desses momentos.

Na publicação, Ingrid Conte (Naamá), Guilherme Dellorto (Salomão) e José Victor Pires (Aimaás) curtem um fim de tarde no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions ao som do ator Luiz Nicolau (Hirão) no violão.

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre a décima temporada de Reis, A Decadência, continue acompanhando o site oficial. A partir de 18 de março, reveja a história de Salomão na RECORD com uma novidade especial. E no dia 22 de abril, não perca a estreia da nova fase da superprodução. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios. temporada de Reis, A Decadência.

