Elenco de Reis revela o que o público pode esperar da décima temporada, A Decadência Perfil oficial da série no Instagram reuniu alguns dos atores que estarão na nova fase, que estreia dia 22 de abril na RECORD

Salomão se aproximará de Naamá e Roboão? Salomão se aproximará de Naamá e Roboão? (Divulgação/Seriella Productions)

O perfil oficial de Reis no Instagram reuniu parte do elenco da décima temporada, A Decadência, para aguçar ainda mais a curiosidade dos fãs da série. No vídeo publicado, os atores adiantaram o que o público pode esperar da nova fase da superprodução, que estreia dia 22 de abril na RECORD.

Nando Rodrigues, o Rezom, garantiu: "A décima temporada está recheada de muita trama e cenas eletrizantes".

Guilherme Dellorto, intérprete de Salomão, adiantou: "Vão ter momentos de sabedoria".

Vitor Novello, que vive Jeroboão, disse: "Terão personagens complexos. Jogo político em volta do poder e diálogos muito bem escritos e intensos".

Já Henrique Camargo, o Roboão, afirmou: "O roteiro está impecável".

A partir do dia 18 de março, reveja a história de Salomão na RECORD com uma novidade especial. A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na emissora. E para rever todos os episódios, é só acessar o PlayPlus.com.

Atores de Reis escolhem as cenas mais desafiadoras que gravaram na série:

Com exclusividade ao site oficial, Guilherme Dellorto, Marcelo Arnal, Mario Bregieira, Nando Rodrigues, Ricky Tavares, Thiago Amaral e Vitor Novello apontaram as cenas mais desafiadoras que gravaram em Reis.