Elenco e equipe de Reis finalizam gravações da décima segunda temporada no Rio de Janeiro A Emboscada estreia em 2025 na RECORD e primeiros episódios estão disponíveis no Univer Vídeo Novidades|Do R7 12/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 12/09/2024 - 02h00 ) ‌



Gravações de Reis — A Emboscada são finalizadas no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram

As gravações da décima segunda temporada de Reis, A Emboscada, foram finalizadas na última semana no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro.

Confira:

Sob o comando do diretor-geral Rudi Lagemann e dos diretores Vicente Guerra e Guga Sander, as cenas da superprodução foram gravadas ao longo de quatro meses.

Nas redes sociais, Rudi compartilhou uma foto dos bastidores da última cena da décima segunda fase da série.

Nesta temporada, a trama vai contar a história do reinado de Abias, interpretado por Gabriel Vivan, e o público vai acompanhar o que aconteceu com os reinos de Judá e Israel. Alguns nomes que já estavam presentes em A Divisão permaneceram na próxima temporada da série, como Juliana Knust, Marcelo Valle, Claudia Mauro e grande elenco.

Reis — A Emboscada, estreia em 2025 na RECORD e já está disponível no Univer Vídeo. Para rever a décima primeira fase da trama, A Divisão, é só acessar o PlayPlus.com.