Elisà Romero elogia Priscila Ubba: "Brilhante"

Elisà Romero elogia Priscila Ubba Elisà Romero elogia Priscila Ubba (Divulgação/Seriella Productions)

A amizade das egípcias em Reis também está presente fora das telinhas. Quem garante é Elisà Romero, a Bastet. Em interação com os fãs no seu perfil oficial do Instagram, a atriz aproveitou para elogiar Priscila Ubba, a Nebset.

Ao ser perguntada sobre a relação com Priscila fora de cena, Elisà exaltou a parceria e talento de Priscila.

Elisà e Priscila se tornaram amigas Elisà e Priscila se tornaram amigas (Reprodução/Instagram)

“A Pri virou uma grande amiga. Tenho muito amor e admiração por ela, uma atriz linda, dedicada, talentosa e brilhante”, declarou.

Será que as egípcias vão aprontar? Descubra assistindo à décima temporada de Reis, A Decadência, a partir do dia 22 de abril na tela da RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

