Fãs de Reis – A Decadência vão conhecer a música tema de Salomão e Makeda nesta quinta (9)

Público vai conhecer música de Makeda e Salomão (Reprodução/RECORD)

O episódio de Reis – A Decadência desta quinta (9) promete fortes emoções na tela da RECORD! O público vai conhecer a música tema de Salomão (Guilherme Dellorto) e Makeda (Sharam Diniz). O clipe do single Era Tão Real, de Mike, será disponibilizado durante o episódio e também no site oficial de Reis.

Com melodia envolvente e uma letra sensível escrita por Cristiane Cardoso, Nicole Garcez e Daniel Figueiredo, a música narra a bela história de amor entre os personagens.

Mike que já interpretou outras canções famosas como No Posso Te Encontrei, trilha de Os dez Mandamentos, Um novo lugar, Quando um amigo me ajudou”, da novela Jesus e outros, lança agora este novo single, prometendo tocar os corações de quem já viveu romances inesquecíveis.

O clipe oficial também estreia hoje, após o capítulo da série Reis, no canal do cantor Mike no YouTube. Vale a pena assistir, o vídeo é uma superprodução com painéis de altíssima resolução, com elementos 3D, imagens 12k e painéis 100% digitais utilizados em produções hollywoodianas.

Produzida e distribuída pela MJC Music, a música está disponível em todas as plataformas digitais. Conheça esta e outras canções de Mike nas redes sociais e no canal oficial no YouTube!

Curioso para escutar a música e assistir ao clipe? Fique ligado no episódio desta quinta (9), às 21h.