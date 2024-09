Felipe Camelo elogia Brendha Haddad nos bastidores de Reis: ‘Sempre inspiradora’ Na superprodução, os atores são responsáveis por viver Baalnatan e Meetabel Novidades|Do R7 04/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/09/2024 - 02h00 ) ‌



Felipe Camelo elogia Brendha Haddad nos bastidores de Reis Reprodução/Instagram

Em A Divisão, os fãs de Reis viram Roboão (Henrique Camargo/Heitor Martinez) permitir a presença do culto a outros deuses em Jerusalém. Influenciado por Maaca (Juliana Xavier/Juliana Knust) o monarca deixou que Baalnatan (Felipe Camelo) liderasse rituais para aserá ao lado da esposa e de Meetabel (Brendha Haddad).

No Instagram, Felipe Camelo agradeceu à parceria de Brendha Haddad e demonstrou ansiedade com os novos episódios de A Emboscada, já disponível no Univer Vídeo.

“Obrigado por tanto, Brendha. É delicioso estar ao seu lado nesse trabalho tão especial para mim. Você é sempre inspiradora. Sua troca como atriz é generosa e verdadeira como sua amizade”, escreveu o ator.

Veja a publicação:

A décima segunda temporada de Reis, A Emboscada, estreia em 2025 na RECORD e já está disponível no Univer Vídeo.