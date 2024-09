Gabriel Felipe aparece ao lado dos príncipes de Judá e brinca: ‘Rei Sili’ Atores posam ao redor do trono e ‘coroam’ o servo como novo soberano do reino Novidades|Do R7 03/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2024 - 02h00 ) ‌



Gabriel Felipe mostra descontração com colegas de elenco de Reis Reprodução/Instagram

Sili (Gabriel Felipe) é filho de Tafate (Natascha Stransky) e Ben-Simei (Olivetti Herrera) em Reis — A Divisão. Na décima primeira temporada da superprodução, o rapaz é um dos servos do rei e dos príncipes de Judá, que se veem em meio à disputa pelo trono do reino.

No Instagram, os atores brincaram com a situação e coroaram Sili como o novo rei de Israel com os seus sete servos: Jeús (Rômulo Weber), Abias (Gabriel Vivan), Samarias (Rafael Gualandi), Ziza (Eike Duarte), Atai (Bernardo Busnello), Selomite (Arthur Guterres) e Zaã (Diogo Tarré).

“Rei Sili. Depois do pronunciamento de Abias, Sili se torna o novo rei de Israel! Nesse momento registrado mostra o sobrinho de Roboão com seus 7 servos principais!”, brincou o ator.

A décima segunda temporada de Reis, A Emboscada, estreia em 2025 na RECORD e já está disponível no Univer Vídeo.