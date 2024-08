Gabriel Vivan relembra início da preparação para viver Abias em Reis Ator voltou à superprodução na décima primeira temporada como o sucessor do trono de Judá Novidades|Do R7 26/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2024 - 02h00 ) ‌



Gabriel Vivan relembra início da preparação com elenco de Reis Reprodução/Instagram

De volta a Reis, Gabriel Vivan é responsável por viver Abias. O sucessor do trono de Judá e que no final de A Divisão, ascendeu ao trono. Na décima segunda temporada, A Emboscada, já disponível no Univer Vídeo, o público vai acompanhar os conflitos e intrigas do reino. Nas redes sociais, Gabriel Vivan relembrou o início da preparação para viver o rei.

Em uma das publicações, o ator mostrou como funciona a rotina de estudos do texto da série e em outro post compartilhou o registro de uma tarde de preparação ao lado dos atores que compõem a realeza do reino do sul. Nomes como Juliana Knust (Maaca), Heitor Martinez (Roboão), Mharessa (Ana), Rômulo Weber (Jeús) e Bianka Fernandes (Maalate) participaram do workshop com Fernanda Guimarães, preparadora de elenco da série, e do historiador Maurício dos Santos.

Confira os registros:

O reinado de Abias em Reis — A Emboscada, que já está disponível no Univer Vídeo. Para rever todos os episódios das temporadas anteriores, é só acessar o PlayPlus.com.