Guilherme Dellorto comenta novo teaser de Reis — A Decadência: "Que delícia viver esse personagem"

Guilherme Dellorto comenta novo teaser de A Decadência Guilherme Dellorto comenta novo teaser de A Decadência (Divulgação/Seriella Productions)

O novo teaser de Reis — A Decadência, que estreia em abril, animou o público e o elenco da série.

Em seu perfil oficial do Instagram, Guilherme Dellorto, responsável por viver Salomão na superprodução, compartilhou com seus seguidores a emoção de continuar a contar essa história.

“Em abril começaremos a contar a parte final da vida de Salomão. Que delícia é viver esse personagem. Abril é logo ali”, escreveu.

Nos novos episódios, o público vai acompanhar a relação do rei de Israel com as esposas estrangeiras e como isso vai corromper a sua fé.

Veja a publicação do ator:

Não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, em abril deste ano na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios da série.

Relembre os conselhos que fizeram a diferença em A Sucessão:

