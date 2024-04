Guilherme Dellorto é flagrado embaixo de árvore nos bastidores de Reis: "Salomão fazendo seus provérbios"

Alto contraste

A+

A-

Guilherme Dellorto brinca com papiros de Salomão Guilherme Dellorto brinca com papiros de Salomão (Reprodução/Instagram)

Guilherme Dellorto foi flagrado em uma das locações de Reis — A Decadência, e compartilhou os registros com os seguidores do seu perfil oficial do Instagram. Na publicação, o ator está embaixo da árvore escrevendo no papiro para a série.

“Começando a semana nesse lugar que é tão lindo quanto quente. E Salomão fazendo seus provérbios ou talvez seja a planilha das despesas de início de ano”, brincou Dellorto.

Pedro Nercessian entrou na brincadeira com o amigo: “Com uma casa tão cheia é bom mesmo Salomão fazer umas planilhas”. Julianne Trevisol, a Mazaab, elogiou: “Que linda foto”. Já Priscila Ubba e Ingrid Conte celebraram Dellorto nos comentários.

Confira o post do ator:

Continua após a publicidade

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

Relembre os episódios especiais de A Consequência e A Sucessão:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Nas temporadas A Consequência e A Sucessão, os fãs da série Reis acompanharam momentos marcantes, que surpreenderam e tiraram o fôlego do público; relembre os episódios!