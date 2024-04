Guilherme Franco compara cena do guerreiro El-Hanã em Reis com brincadeira na vida real Ator posta vídeo do personagem em um duelo, mas logo surge com uma espada de brinquedo em uma batalha com as crianças

Alto contraste

A+

A-

El-Hanã estará na décima temporada de Reis El-Hanã estará na décima temporada de Reis (Reprodução/Instagram)

Expectativa versus realidade? Guilherme Franco comparou uma cena do guerreiro El-Hanã na série Reis com uma brincadeira da vida real.

No vídeo, o personagem aparece em um duelo, mas logo o ator surge com uma espada de brinquedo em uma batalha para lá de divertida com as crianças.

"Luta de espada no set com o elenco e fora dele com a molecada. Treinando esses pirralhos!", escreveu o ator.

Guilherme Dellorto, o Salomão na trama, se divertiu com o post do colega: "Muito bom!".

Continua após a publicidade

Os internautas também comentaram: "Está recrutando para o exército israelita?", brincou um seguidor. "Que fofura", disse uma fã. "Sensacional", afirmou outro.

Assista:

Continua após a publicidade

Relembre de El-Hanã na nona temporada de Reis, A Consequência:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

El- Hanã estará na décima temporada de Reis, A Decadência, que estreia em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios da série.

Cirillo Luna elenca sete cenas inesquecíveis de Davi em Reis:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Cirillo Luna recebeu uma difícil tarefa do site oficial: elencar as cenas marcantes de Davi na série Reis. O ator citou sete momentos do rei de Israel na trama, mas deixou claro que todas as sequências do monarca, durante as quatro temporadas em que esteve no papel, foram especiais. "Todas são muito significativas para mim", revelou. Confira!