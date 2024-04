|Do R7

Jaedson Bahia grava com Nando Rodrigues cenas de Reis — A Decadência Ator retoma os trabalhos na série como Gaddai, fiel soldado do vilão sírio

Jaedson Bahia grava cenas com Nando Rodrigues Jaedson Bahia grava cenas com Nando Rodrigues (Divulgação/Seriella Productions)

Jaedson Bahia, o Gaddai de Reis, começou a gravar as cenas do soldado sírio em A Decadência, décima temporada da série.

No Instagram, o ator compartilhou um vídeo ao lado de Nando Rodrigues, o Rezom, e mostrou que o fiel escudeiro do rei de Damasco deve ajudar ainda mais a atrapalhar a vida do rei Salomão (Guilherme Dellorto).

EmA Sucessão, o público acompanhou a trajetória de Gaddai ao lado de Rezom, como mercenários a mando do faraó Siamun (Gustavo Ottoni), e viu a ascensão de Rezom ao posto de rei de Damasco. Além da tentativa de vingança contra Israel e o reinado de Salomãoatravés da relação com Naamá (Ingrid Conte).

Ao longo da décima temporada, A Decadência,o público acompanhará o apogeu de Salomão, com muita exuberância em novos cenários e figurinos.

Reis — A Decadência estreia em abril na RECORD. Enquanto isso, você pode rever todos os episódios da série no PlayPlus.com.

Relembre os episódios especiais de A Consequência e A Sucessão:

share Nas temporadas A Consequência e A Sucessão, os fãs da série Reis acompanharam momentos marcantes, que surpreenderam e tiraram o fôlego do público; relembre os episódios!