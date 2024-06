Jaqueline Dantas mostra figurinos de Raquel em Reis – A Divisão

Alto contraste

Jaqueline Dantas elogia figurinos de Reis - A Divisão (Divulgação/Seriella Productions)

Quem acompanhou Jaqueline Dantas na décima primeira temporada de Reis, A Divisão, reparou nos figurinos da personagem Raquel. A esposa de Jeroboão (Vitor Novello) apareceu com vestidos que chamaram a atenção de sua intérprete.

No Instagram, Jaqueline Dantas compartilhou fotos com algumas de suas roupas favoritas da personagem. “Apaixonada por esse vestido”, escreveu a atriz nas redes sociais, ao mostrar um vestido rosa com detalhes bordados usado durante a gravidez da rainha do norte de Israel.

Confira abaixo o post da atriz:

A atriz também mostrou um vestido azul usado na primeira semana de A Divisão e fez mais elogios: “Eu não aguento com esses figurinos. Raquel é muito sortuda mesmo”.

